Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza a campaniei de vaccinare din Romania, in comparație cu celelalte țari din Uniunea Europeana, concluzia fiind ca scuza Guvernului Cițu, ca romanii sunt de vina pentru ca nu vor sa se vaccineze, este una mincinoasa, care vrea sa acopere neputința, nesimțirea și indiferența responsabililor romani. Redam postarea integrala […] The post Mihai Tudose: “Marile pariuri pierdute ale Guvernului Cițu” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .