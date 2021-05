Stiri pe aceeasi tema

- Fost premier și europarlamentar PSD, Mihai Tudose il ironizeaza dur, luni, intr-o postare pe Facebook, pe premierul Florin Cițu care s-a lansat sa faca declarații halucinante in legatura cu Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a carei depunere a fost și așa intarziata cu o luna. “Declarație…

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, a avertizat, din nou, luni, ca Romania risca sa piarda zeci de miliarde de euro pentru refacerea economica post-pandemie, din cauza ca Planul National de Redresare si Rezilienta a fost prost intocmit de ministerul de re

- Vicepreședintele PSD este de parere ca Romania risca sa piarda masiv bani europeni din cauza incompetentei guvernamentale. Mihai Tudose mai spune ca Barna si Ghinea „se incurca penibil” in declaratii dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta a fo

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, considera ca cel mai important minister in timpul pandemiei, ministerul Sanatații, este condus de un ministru absent. Citește și: PNL iși face seppukku: Premierul Florin Cițu a venit in Guvern cu raportul fostelor guvernari Ludovic Orban - 66%…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut luni, la dezbaterea privind legea bugetului de stat pe 2021, o ieșire nervoasa la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta a spus ca bugetul e facut astfel incat sa nu mai fure social-democrații: Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena…

- Atac violent la adresa ”oamenilor in pantaloni scurți care vor sa conduca Romania” din partea lui Cezar Preda (PNL). El i-a cerut premierului Florin Cițu sa se comporte la inalțimea funcției sale și sa rezolve probleme. El susține ca haosul de la nivelul Guvernului l-au lasat fara lipsa de informații…

- Vicepresedintele PSD, Mihai Tudose, spune ca Florin Citu nu va putea prezenta un plan coerent pentru banii europeni in vizita sa la Bruxelles, dat fiind faptul ca are in spate „greaua mostenire”, lasata chiar de acesta, cand era la Ministerul Finantelor.

- Mihai Tudose se intreaba pe pagina sa de facebook ce va raspune Florin Cițu la Bruxelles daca va fi intrebat daca și-a facut temele și va trebui sa spuna ca nu le-a facut și nici nu le poate fa...