- Fostul premier Mihai Tudose a declarat, intr-un interviu pentru ziarul local, faptul ca in conflictul dintre primarul Capitalei si binomul Liviu Dragnea-Carmen Dan, Gabriela Firea este cea care are dreptate.

- Fostul prim-ministru, Mihai Tudose, revine puternic in conflictul din cadrul PSD. El susține ca “Firea are dreptate” și ca situația din PSD nu se va calma atat timp cat oamenii care ridica probleme legitime sunt ostracizați și puși la colț de cei din conducere care nu se pot preface la nesfarșit…

- Lia Olguța Vasilescu reactioneaza la scandalul dintre Gabriela Firea si Liviu Dragnea. Ministrul Muncii sustine ca Liviu Dragnea va parasi conducerea partidului doar in urma unui congres."Liviu Dragnea poate sa paraseasca funcția de președinte al partidului doar in urma unui congres. Deocamdata,…

- Raspuns extrem de dur dat de Gabriela Firea liderului PSD Liviu Dragnea dupa ce ieri liderul social-democraților anunța ca primarul Capitalei se situeaza in tabara celor care critica PSD."Eu nu sunt in tabara celor care critica PSD. Eu sunt printre cei care au luciditate in PSD și nu acceptam…

- Daca exista zicala „Ulciorul care merge de prea multe ori la apa, ori se sparge ori se crapa”, ar trebui sa existe si contrariul „Ulciorul nu se sparge cand vrea apa”. Dar intelepciunea populara a avut, si are, un caracter univoc. Nu s-a mai nascut contra-zicala „Ulciorul nu se sparge cand vrea apa”.…

- Liviu Dragnea face declaratii de presa, la ora 20.00, anunta Realitatea Tv. Declaratiile vin dupa sedinta tensionata în care Gabriela Firea i-a cerut demisia lui Carmen Dan. Declaratiile pot fi urmarite live.

- Fostul premier Mihai Tudose a recunoscut, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD ca exista tensiuni in partid. Referitor la situația ministrului Carmen Dan, a carei demisie a fost ceruta in ședința CEx PSD de primarul Capitalei, Gabriela Firea, Mihai Tudose a recunoscut ca, pe vremea cand…

- Jurnalistul Dan Tapalaga a venit cu o reacție rapida dupa condamnarea la 3 ani și șase luni de inchisoare a șefului PSD, Liviu Dragnea. „Un prim efect notabil este restabilirea increderii in justiție, dupa o serie de achitari rasunatoare și un val de atacuri menite sa o slabeasca. Ce alte consecințe…