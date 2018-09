Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a recunoscut, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD ca exista tensiuni in partid. Referitor la situația ministrului Carmen Dan, a carei demisie a fost ceruta in ședința CEx PSD de primarul Capitalei, Gabriela Firea, Mihai Tudose a recunoscut ca, pe vremea cand…

- Liderii PSD se reunesc, sambata, la ora 11.00, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), dupa ce vineri mai mulți lideri PSD s-au intalnit intr-o ședința restransa cu intenția de contesta azi autoritatea președintelui PSD, insa Liviu Dragnea ar fi reușit sa-i convinga sa renunțe la…

- Social-democrații descind, in acest weekend, pe litoral, la Neptun, pentru a discuta despre remanierea Guvernului, suspendarea președintelui Klaus Iohannis, un posibil miting al social-democraților, dar și tensiunile interne din partid. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate,…

- Fostul prim-ministru PSD Mihai Tudose a declarat, joi, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, ca este nevoie de o discuție „civilizata” in conducerea partidului despre problemele ridicate de senatorii Ecaterina Andronescu și Niculae Badalau in scrisorile adresate partidului.„Eu cred ca este nevoie…

- Scandalul pensiilor speciale continua. Executivul va face o gaura imensa in bugetul statului, in cazul in care, luni, va adopta un controversat proiect.Romania este tara in care milioane de oameni traiesc la limita subzistentei, in timp ce altii incaseaza pensii uriase. Situatia s-ar putea…

- Pompierii intervin in pasajul Jilava dupa ce, in urma ploii de duminica dupa-amiaza, s-a acumulat apa, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Potrivit sursei citate, la pasajul Jilava si pe DN1, in zona Otopeni, s-a acumulat apa, in soseaua Libertatii din comuna Catelu sunt posibil mai multe…

- Presedintele Klaus Iohannis va respecta decizia Curtii Constitutionale si o va revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Asta spune la RFI senatorul PSD Liviu Pop, care se arata convins ca seful statului nu va incalca hotararea CCR.Liviu Pop declara ca „motivarea e clara, lucrurile sunt puse…

- Pasha Parfeni ne surprinde și de aceasta data cu un nou videoclip, desprins parca din filmele hollywoodiene. Filmarile au durat trei zile si au avut loc in Chișinau, iar rezultatul sparge orice tipar, in materie de producții video.