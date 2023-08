Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat, joi, ca a depus o plangere penala impotriva Gabrielei Firea, in scandalul azilelor de batrani. Europarlamentarul a depus acest denunț la Direcția Naționala Anticorupție și o acuza pe Gabriela Firea de abuz in serviciu. In opinia eurodeputatului, fostul…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a anunțat ca este nevoie de masuri drastice, nu ca cele anunțate de premierul Marcel Ciolacu ”Sa se renunte la facilitati si portite de optimizare fiscala, iar ANAF sa colecteze mai bine”. „Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate…

- Un deputat a depus un amendament la Codul Urbanismului, prin care propune ca toate cladirile din Romania sa fie zugravite in alb. Scopul este cel de a reduce temperatura din imobile cu pana la 3 grade Celsius vara. „Este sufocant de cald in aceste zile de vara. In acest context, consider ca este o datorie…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- Romania quickly followed Republic of Moldova in condemning possible Russian threats to a bridge connecting Republic of Moldova and Romania announced by Kherson’s self-proclaimed pro-Russian governor, according to Euractiv. In a video recording, the Russian representative in Kherson, Vladimir Salido,…

- The launch and implementation of the National Plan to fight cancer has been postponed, Romania‘s Health Minister Alexandru Rafila said in a press conference on Wednesday, according to Euractiv. The Ministry of Health was expected to release the regulations for implementing the plan by June, as mandated…

- As teachers enter their second week of strikes and protests in Romania, the healthcare and railway transport unions prepare for protests of their own unless the government meets their demands for increased salaries and better working conditions, according to Euractiv. The teachers’ strike began on 22…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in aprilie 2023, de 10.269 (plus 47 fata de luna anterioara), cei mai multi, respectiv 5.227, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP),…