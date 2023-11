Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, i-a dat, luni, replica lui Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, care, intr-o declarație de presa, a criticat modul in care PSD a propus creșterea cu 40% a pensiilor incepand din septembrie 2024 și i-a acuzat pe social-democrați de „prosteala”. „Sunt…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a reacționat la declarațiile facute de Rareș Bogdan, in contextul controverselor din Coaliție pe marginea legii pensiilor. „Noi am fost cei care am marit pensiile 14% și apoi inca de doua ori și am ajuns la 40%. Partidul Național Liberal nu accepta nici un fel de prosteala…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose ii da o replica acida europarlamentarului PNL Rareș Bogdan, cel care spunea ca liberalii nu ”accepta niciun fel de prosteala”. Tudose susține ca Rareș Bogdan și-a pus chiloții peste pantaloni, pelerina și a inceput sa zboare."Sunt consternat ca nu știu pe ce fond…

- Guvernul Romaniei adopta in ședința de joi, 9 noiembrie, proiectul legii pensiilor, care urmeaza sa fie trimis pentru dezbatere și apobare in Parlament. Premierul Ciolacu promite eliminarea inechitaților și majorarea pensiilor.„Astazi avem pe masa Guvernului proiectul noii legi a pensiilor din sistemul…

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepreședinte al Comisiei pentru munca și protecție sociala, argumenteaza ca proiectul legii privind pensiile speciale nu reprezinta o reforma a sistemului de pensii speciale. „Dupa ce lui Rares Bogdan i-a luat cativa ani sa numere cele 30 de zile pana al eliminarea…

- Proiectul de lege a refoormei pensiilor speciale, promisa de Rareș Bogdan la intrarea sa in politica, a fost votat, luni in parlament, la cațiva ani distanța de promisiunea liderului liberal: „In 30 de zile desființam pensiile speciale!”, spunea Rareș Bogdan in campania sa electorala din 2018. Comisiile…

- Proiectul legii pensiilor speciale, votat luni de deputatii din comisiile de specialitate, nu este o reforma a pensiilor speciale, ci este o lege de salvare a acestora, atacabila din nou la Curtea Constitutionala, a afirmat luni deputatul USR Cristian Seidler, vicepresedinte al Comisiei pentru munca…