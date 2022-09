Stiri pe aceeasi tema

- Nu sunt ingrijorari de pierdere a rabdarii in ceea ce il privește pe Rareș Bogdan, spune, ironic, pentru MEDIAFAX, vicepreședintele PSD Mihai Tudose, dupa ce prim-vicepreședintele PNL a lansat un atac dur la ANRE.

- Nu sunt ingrijorari de pierdere a rabdarii in ceea ce il privește pe Rareș Bogdan, spune, ironic, pentru MEDIAFAX, vicepreședintele PSD Mihai Tudose, dupa ce prim-vicepreședintele PNL a lansat un atac dur la ANRE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca lucrarile la podul de la Braila merg bine, deși unora nu le convine ca a fost construit. „Inca de a doua zi dupa semnarea contractului au aparut unii care spuneau ca podul nu se face.…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa susținuta la finalul Consiliul Politic Național PSD, ca actuala coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic. Potrivit lui…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Armata SUA a suspendat un general in rezerva cu trei stele din rolul de consultant, dupa ce o postare pe retelele sociale care a aparut sub numele sau a luat in deradere sprijinul Primei Doamne Jill Biden pentru dreptul la avort, scrie New York Post. „De aproape 50 de ani, femeile au dreptul sa ia […]…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei, a oferit, vineri, intr-o intervenție la Antena 3, un raspuns ironic la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu, in legatura cu ordonanța adoptata de Guvern privind decarbonificarea sistemului energetic și propunerea de includere a minelor…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier al Romaniei, critica, intr-o postare pe Facebook, mandatul lui Virgil Popescu la Ministerul Energiei. „Titular la Energie de prea multa vreme, avand in vedere bilanțul catastrofal, cu impact pe termen lung pentru economie și viața romanilor, Virgil…