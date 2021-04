Stiri pe aceeasi tema

- Barna si Ghinea „se incurca penibil” in declaratii dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta a fost intors la Bucuresti, spune vicepresedintele PSD, Mihai Tudose: „Briliantule, ia exemplul...

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza detaliata a scandalului privind fondurile europene alocate Romaniei prin PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii. Redam integral analiza facuta de fostul premier Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook: “Romania risca…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan.

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta…

- "Planul Național de Redresare și Reziliența este in lucru, in plin proces de consultari cu Comisia Europeana. Nu este un document final, acum, cel pe care realizam consultarile și nu este trimis oficial la Bruxelles. De aceea, toate modificarile și observațiile pe care le primim in aceasta perioada…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) elaborat de catre Guvernul Romaniei, despre care europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, a spus inca de anul trecut ca nu corespunde recomandarilor instituțiilor europene, fiind primul demnitar care a atras atenția asupra…