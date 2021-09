Stiri pe aceeasi tema

- “Guvernu’ lu’ uitatu’-n lampaEroina principala și reprezentativa, in egala masura, este, bineințeles, vechea noastra “prietena buna la toate”, Raaaaluca Turcan (Von Brukenthal pentru prieteni). Personajul a debitat aseara, la un post tv, urmatoarele: “Nu cred ca este oportun acum sa incep sa dau cifre,…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, se amuza de gafa comisa de ministrul Muncii, Raluca Turcan, cea care a spus ca nu se poate uita ”in lampa lui Aladin” pentru a spune cu cat vor crește prețurile. Tudose susține ca avem ”Guvernu’ lu’ uitatu’-n lampa”, iar fapt ”Guvernu’ lu’ uitatu’-n lampa…

- Fostul premier Mihai Tudose o critica pe Raluca Turcan, ministrul Muncii, pentru ca nu a știut sa raspunda din nou la intrebarile ziariștilor, care erau interesați de creșterile mari de prețuri din ultima perioada. “Eroina principala și reprezentativa, in egala masura, este, bineințeles, vechea noastra…

- Premierul Florin Citu a convocat, marti, la Palatul Victoria, o intalnire in contextul cresterii pretului la gaze si a reclamatiilor primite de la consumatori care acuza facturi exorbitante. Premierul Florin Citu se intalneste, marti, de la ora 13.00, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul…

- Intrebarea care se afla pe buzele tuturor romanilor este ”Cand se vor mari pensiile?”. Dupa lungi controverse, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a venit și cu primele lamuriri. Raluca Turcan a marturisit ca va face tot posibilul pentru a elimina toate inechitațile care exista in sistemul de pensii in…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat sambata, la Bistrita, ca daca se vor crea falii in partid in campania interna, care, in opinia sa, seamana cu "o batalie aproape pe viata si pe moarte", liberalii risca sa aiba soarta PSD, aceea de a-si da jos propriul guvern. "Ce avem in…

- La invitația președintei Consiliului Județean Sibiu, doamna Daniela Cimpean, astazi 2 iulie, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației – domnul Attila – Zoltan Cseke s-a aflat intr-o vizita de lucru in județul Sibiu. La aceasta evenimnet a participat și ministrul Muncii și Protecției…

- Este un prim semnal ca Guvernul ar putea umbla la pensiile militarilor, polițiștilor și angajaților din Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Protecție și Paza și Serviciul de Telecomunicații Speciale.Chiar daca ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca Executivul nu intenționeaza sa se atinga…