- Deputatul PSD Laura Vicol explica adevaratele mize ale “cartofului fierbinte” din Guvern, proiectul Anghel Saligny și amenințarile penale dintre partenerii din coaliție. “Avem un premier care acuza miniștrii USR de abuz de putere pentru ca nu emit avizele destinate dragului de program pentru cumparat…

