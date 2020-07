Stiri pe aceeasi tema

- Liderul județean PSD Vaslui, Dumitru Vaslui, a declarat joi, la Digi24, ca nu poarta masca de protecție in semn de protest fața de masurile greșite pe care le ia Guvernul in fața epidemiei de coronavirus, dar și fața de masuri pe care ar trebui sa le ia și nu le adopta. „Nu port masca. Dar e decizia…

- Liderul ALDE spune ca il „enerveaza maximum” mirarea guvernanților in fața creșterii numarului de infecții cu coronavirus, aceasta evoluție fiind previzibila.Citește și: Lovitura de imagine pentru PSD: Adrian Nastase spune ca liberalii au dreptate sa nu creasca pensiile cu 40% . „Ma…

- E doliu in familia fostului premier Mihai Tudose. Tatal acestuia, diagnosticat acum cateva zile cu coronavirus, a murit, anunța Romania TV. Vom reveni cu detalii.Citește și: Andrei Caramitru SOMEAZA romanii: Gata cu mersul la mare, la terase și vacanțe. Ce e așa greu? .

- Romanca depistata cu coronavirus in Grecia, care insa nu ajunsese in vacanța din țara noastra, ci din Germania, a incalcat toare protocoalele elene. Romanca a calatorit timp de 72 de ore in jurul insulei Creta. Ea le-a spus autoritaților ca nu a vrut sa iși strice vacanța, potrivit greekreporter.com,…

- Spiritele s-au incins la conferinta de presa pe care Nicusor Dan a sustinut-o vineri dimineata pe bulevardul Prelungirea Ghencea. Viceprimarul Aurelian Badulescu a inceput sa vorbeasca in paralel cu Nicusor Dan, candidatul PNL la Primaria Capitalei. Mai mult, Badulescu a adus si un…

- Specialiștii care atrag atenția ca starea de alerta este de fapt tot o stare de urgența doar ca denumirea difera nu sunt deloc puțini. Practic, in afara de faptul ca pot ieși in oraș fara declarații, romanii nu au primit alte libertați dupa 15 mai, deși numarul cazurilor de coronavirus e infim, de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le-a raspuns celor care au acuzat-o ca ofera mita electorala prin testarea gratuita a bucureștenilor pentru coronavirus.Citește și: Raed Arafat EXPLICA de ce IPS Pimen a fost inmormantat cu MII de oameni, in vreme ce romanii și-au luat decedații in saci…

- In imagini se observa ca vicepremierul belgian are probleme din cauza sistemului de prindere. Ministrul abia reuseste sa isi agate masca de urechi, aceasta ajungandu-i intai pe frunte, apoi pe ochi, iar abia intr-un final, pe gura si pe nas. Opozantii politici au apreciat ca imaginile sunt…