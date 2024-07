Stiri pe aceeasi tema

- Nu PSD a vrut alegerile prezidențiale in septembrie, transmite vicepreședintele PSD, europarlamentarul Mihai Tudose. „Nu PSD a vrut alegerile prezidențiale in septembrie. PNL le-a dorit atunci, PNL a venit cu aceasta propunere și a avut decizie, care circula in tot spațiul public”, a spus Tudose la…

- Elena Lasconi a fost votata, in Congresul USR de sambata, sa fie candidatul partidului la alegerile prezidentiale, cu un procent de 94,32% din voturile exprimate. UPDATE 17.05 Elena Lasconi, președintele USR, a fost votata de delegații partidului in procent covarșitor pentru a fi candidatul gruparii…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca varianta corecta pentru organizarea alegerilor prezidentiale este 30 noiembrie pentru primul tur de scrutin si 8 decembrie pentru turul al doilea. „Eu cred ca cealalta varianta ar fi primul tur undeva la sfarsitul lunii noiembrie, 30 noiembrie,…

- Eurodeputatul Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat, miercuri, referitor la data alegerilor prezidențiale, ca in „septembrie ar fi cel mai bine datorita faptului ca acum se schimba toata geografica politica a Europei”. „Noi am ajuns la septembrie nu tragand la sorți sau aruncand cu banul sau…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale. El a menționat și trei nume de social-democrați pe care i-ar susține la alegerile prezidențiale. In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o, vineri,…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, joi, dupa propunerea liderului PNL, Nicolae Ciuca, de a fi mutate alegerile prezidențiale in iarna, ca decizia in vigoare este ca aceste alegeri sa fie organizate in septembrie. ”Domnul Ciuca s-a mai gandit, acum cateva luni era ferm convins ca era bine…

- Eurodeputatul social-democrat Mihai Tudose nu exclude o alianta electorala intre PSD si PNL la alegerile prezidentiale, insa a punctat ca o decizie va fi luata de cele doua partide dupa alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie. „Este o posibilitate cu sanse mari de realizare. Dar repet, vedem…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat ca, in cazul in care Austria se va opune din nou, intr-un Consiliu JAI, aderarii complente a Romaniei la spatiul Schengen, atunci trebuie data in judecata. „Eu am mai spus-o – a fost un moment in care se putea face si nu s-a facut. Asta-i viata. Asteptam…