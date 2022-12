Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marti, la Antena 3, ca el nu crede ca se mai poate face nimic in privinta aderarii la Schengen si nu stie ”ce naiba mai negociem, ca toata lumea a recunoscut ca am indeplinit toate criteriile tehnice”, informeaza News.ro.Fostul premier Mihai Tudose considera…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat joi, la Antena 3, despre intalnirea premierului Nicolae Ciuca cu delegatia europarlamentarilor romani de la Bruxelles, ca ”a fost o discutie extrem de sincera si clara, in care s-a discutat si despre chestiunile interne pe care le are Olanda, de alegeri…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat miercuri la Antena 3 despre rezultatul votului la motiunea simpla care l-a vizat, din plenul Camerei Deputatilor, ca din cei 55 de semnatari ai motiunii, 8 s-au razgandit, iar asta inseamna ca si-au dat seama si ei ca au semnat un demers populist. El le-a…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, miercuri, la Profit News TV, ca din declaratia facute la București de premierul Mark Rutte se ințelege ca Olanda nu va fi ultimul stat care se va opune aderarii Romaniei la Schengen, daca celelalte state sunt de acord, potrivit News.ro. Fii…

- Europarlamentarul liberal susține ca Romania indeplinește toate condițiile pentru a intra in spatiul Schengen, iar aceasta decizie nu ar fi un favor din partea UE, ci un statut meritat și demn.