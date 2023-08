Stiri pe aceeasi tema

- Reforma in sistemul bugetar este absolut necesara, recunoaște europarlamentarul PSD, Mihai Tudose. Fostul premier a dezvaluit ca in perioada in care era in funcție a cerut o lista a tuturor instituțiilor din Romania și „au venit cu roaba de documente”. ”(…) e nemulțumire mare ca ei au nevoie de 10…

- Federatia Sindicatelor din Institutii de Cultura sustine ca masurile fiscal bugetare din OUG 34/2023 vor afecta desfasurarea activitatii in teatre, biblioteci sau muzee, care vor fi obligate sa functioneze cu un numar insuficient de angajati deoarece nu se mai pot face angajari. Astfel, frecventa evenimentelor…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- Romania’s central bank will likely keep its key interest rate on hold for a fifth straight meeting as policymakers weigh potential easing against stubborn inflation and fiscal risks, according to Bloomberg. The bank’s board will keep the benchmark rate unchanged at 7% on Monday, according to all economists…

- Sindicalistii din Sanatate ameninta ca vor relua protestele incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice va fi aprobat. In acest context, Federatia „Solidaritatea Sanitara” atentioneaza…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026, fiind aplicabile tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul…