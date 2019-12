Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a deschis larg porțile partidului și a spus ca foștii colegi, inclusiv Mihai Tudose, au cale libera spre revenirea in partid. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Mihai Tudose ne-a explicat ca ia in calcul o revenire in PSD, dar inainte de toate…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca fostul premier Mihai Tudose `e posibil sa se intoarca' in partid dupa ce a demisionat din Pro Romania. `Trebuie o discutie in organizatia de la Braila', a indicat acesta. 'Grindeanu si Neacsu au fost exclusi abuziv,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Mihai Tudose nu si-a manifestat pana acum intentia de a reveni in PSD, mentionand ca daca el va dori acest lucru, va fi luata o decizie dupa o discutie cu liderul organizatiei din Braila a partidului. "Nu am avut aceasta discutie…

- In prima zi dupa ce a devenit președinte interimar al PSD,Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul nu va depune o moțiune de cenzuraimpotriva guvernului Orban pana la finalul acestui an și ca a primit mandat dinpartea colegilor sai sa aduca inapoi in partid unii membri care au plecat. Aflat la Parlament,…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a spus miercuri, intrebat despre revenirea lui Mihai Tudose in partid, ca nu a avut o discuție cu acesta pe marginea acestui subiect.„Nu am avut aceasta discuție, in acest moment. Nu m-a sunat sa-mi spuna ca vrea sa vina in PSD. Oricum, trebuie sa și…

- Intrebata marți despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu ar fi propunerea pentru funcția de comisar european, Viorica Dancila a spus: „Da, este o varianta domnul Negrescu, avand in vedere experiența de care se bucura: a fost europarlamentar, a fost ministrul pentru Afaceri Europene, deci…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- "Oferta mea pentru fostii mei colegi de la PSD ramane valabila, acum, dupa motiune.(...) Ar trebui sa ne asezam la masa, sa intelegem ca acest guvern s-a terminat, sa sustinem impreuna un candidat comun in turul al doilea la prezidentiale, pe domnul Diaconu, care sa fie un contracandidat puternic…