"Eu am mare incredere in Marcel Ciolacu. Suntem prieteni foarte buni de 20 de ani, nu stiu daca au trecut in ultimii 20 de ani trei zile in care sa nu vorbim. Am incredere ca vor profita de ultima sansa pe care o are, practic PSD-ul, de a rezista, de a fi viu. Eu unul l-as dori. Pentru PSD si pentru Romania, da. Cunoscandu-l, as zice ca e o solutie buna”, a declarat Mihai Tudose, pentru dcnews.ro.



Europarlamentarul a mai susținut ca a discutat cu unii social-democrați, pe care i-a sfatuit sa-și faca o lista cu lucruri pe care le vor face și o lista cu lucruri pe care nu le vor face…