- In sistemul de pensii din Romania exista, in prezent, un deficit de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, a afirmat, astazi, ministrul muncii, Raluca Turcan. Reforma si eliminarea inechitatilor se vor face prin Planul…

- Sistemul romanesc de pensii are un deficitul de 16,7 miliarde de lei, a adaugat ea, potrivit Agerpres.”In spatiul public circula o serie de dezinformari. In privinta pensionarii, noi ne-am asumat in Planul National de Redresare si Rezilienta sa reformam acest sistem, intrucat este gravat de inechitati…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista ‘o bomba cu ceas’ in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta. ‘In spatiul public circula…

- Președintele a vorbit despre Planul Național de Reziliența și Redresare. „Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a insemnat in primul rand o criza sanitara fara precedent, dar și o economie masiv afectata. Am depașit impreuna o perioada dificila, care ne-a demonstrat, o data in plus,…

- Prezent la conferința de presa a PSD Argeș, senatorul Ovidiu Puiu a adus in atenție Planul Național de Redresare și Reziliența și problemele cu care se confrunta din acest punct de vedere Romania pe fondul unei guvernari care pana acum și-a dovedit incapacitatea de a realiza un Plan coerent și in acord…

- Ajustarea bugetului PNRR de la 42 de miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus și o ajustare a alocarilor pentru proiectul Romania Educata, insa PNRR are o alocare pentru educație mult peste media europeana, se arata intr-o declarație comuna a miniștrilor Cristian Ghinea și Sorin Cimpeanu, conform…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) propune un buget de 5 miliarde de euro pentru dezvoltarea transportului feroviar si 4,5 miliarde de euro pentru transportul rutier si autostrazi. "Evolutiile recente au aratat ca sectorul de transport nu se constituie doar ca un vector de sprijin…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca s-a convenit asupra Planului National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca cele 30 de miliarde de euro reprezinta o sansa pentru dezvoltarea Romaniei si realizarea reformelor amanate atatia ani. "Am convenit astazi, in cadrul sedintei cu liderii…