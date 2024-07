Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, a declarat, miercuri, ca nu crede ca se va rupe guvernarea acum, și ca viitorul coaliției se va vedea cel mai bine dupa alegerile din luna decembrie. In ce privește stabilirea datei alegerilor prezidențiale, social-democratul a adaugat ca liderii coaliției vor lua…

- Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, il taxeaza pe Nicolae Ciuca, președintele PNL, pentru schimbarea radicala de discurs in privința datei alegerilor prezidențiale. Tudose publica o inregistrare video din 2 iunie, cand Ciuca afirma ca data alegerlor prezidențiale a fost deja stabilita in septembrie. „Coerența!…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat, joi, dupa propunerea liderului PNL, Nicolae Ciuca, de a fi mutate alegerile prezidențiale in iarna, ca decizia in vigoare este ca aceste alegeri sa fie organizate in septembrie. ”Domnul Ciuca s-a mai gandit, acum cateva luni era ferm convins ca era bine…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a explicat ca va exista o discuție in coaliție pentru mutarea alegerilor prezidențiale din septembrie in decembrie. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose susține ca, in cadrul coaliției, decizia in vigoare este sa fie organizate alegerile prezidențiale in septembrie. Tudose…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat ca semnificația democrației consta in faptul ca doua partide aflate la putere, PNL și PSD, au fost invinse de catre un independent – Nicușor Dan – in alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebat daca a fost o decizie ințeleapta sa colaboreze cu PNL in alegeri,…

- Europarlamentarul independent Nicu Ștefanuța a facut o sesizare catre Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in legatura cu declarațiile considerate xenofobe și discriminatorii facute de George Simion, liderul AUR, in cadrul conferinței „Make Europe Great Again”. Potrivit lui Nicu…

- La conferința de alegeri a PSD Argeș desfașurata sambata, fostul premier Mihai Tudose a pledat pentru ca social-democrații sa propuna viitorul președinte al Romaniei, subliniind necesitatea de a evita situații in care PSD caștiga alegerile, dar Guvernul este format din alte partide. Tudose a adus in…

- Candidatul care deschide lista PSD-PNL la europarlamentare, fostul premier Mihai Tudose, a facut sambata, la conferința de alegeri a PSD Argeș, o pledoarie pentru ca social-democrații sa dea viitorul președinte al Romaniei, singura garanție ca PSD nu va mai pierde „trenul” cand caștiga alegerile locale…