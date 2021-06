Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Comisia Europeana a transmis mai multe observatii critice pentru Planul Național de Redresare și Rezilența, Mihai Tudose a transmis ca „Guvernul Citu a cazut la prima evaluare la Bruxelles” si le-a cerut demisia responsabililor. Social-democratul este de parere ca PNRR a fost trimis cu intarziere…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose este de parere ca prin observatiile facute de Comisia Europeana asupra Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), tara noastra rateaza incasarea a 4 miliarde de euro din prefinantari. Astfel, Tudose le-a cerut responsabililor cu acest plan sa demisioneze.

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, susține ca prin observațiile facute de Comisia Europeana asupra Programului Național de Reziliența și Redresare, Romania rateaza incasarea a 4 miliarde de euro din prefinanțari. ”Demisia, incompetenților! Guvernul Cițu a cazut prima evaluare, la…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat joi ca reformele prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta nu sunt solicitate de catre Comisia Europeana, dar au fost asumate de actuala coalitie prin programul de guvernare. ‘Reformele sunt in program si au fiecare un termen. De exemplu, in ce priveste…

- „Astazi am avut o intalnire de lucru cu secretarii de stat si sefii de agentii guvernamentale, aflati in coordonare mea. Cateva dintre subiectele discutate au fost: – Stadiul indeplinirii angajamentelor asumate de USR PLUS in programul de guvernare al coalitiei. – Reformele asumate de toate ministerele…

- Comisia Europeana nu a acceptat noua versiune a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) deoarece sub forma adoptata nu ofera o posibilitate coerenta de dezvoltare și nici un raspuns la efectele negative, economice și sociale, cauzate de pandemie. Europarlamentarul Victor Negrescu semnalase…

- Vicepreședintele PSD este de parere ca Romania risca sa piarda masiv bani europeni din cauza incompetentei guvernamentale. Mihai Tudose mai spune ca Barna si Ghinea „se incurca penibil” in declaratii dupa ce Planul National de Redresare si Rezilienta a fo

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose face o analiza detaliata a scandalului privind fondurile europene alocate Romaniei prin PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii. Redam integral analiza facuta de fostul premier Mihai Tudose pe pagina sa de Facebook: “Romania risca…