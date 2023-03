Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sambata, la Prima TV, ca nu este vina ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca a crezut in bunul simț și in buna credința a reprezentantilor Comisiei Europene cu care a negociat compensatiile pentru fermieri. Tudose a precizat ca ministrul Daea a transmis…

- Mihai Tudose a declarat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV ca, pe langa Nicolae Ciuca, despre care a afirmat ca are o pensie de 18.000 de lei pe luna, mai sunt subofiteri si ofiteri de rang mai mic cu pensii de 2.000, 3.000 si 4.000 de lei, care nu sunt pensii nesimtite. […] The post…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Ciolos, sustine ca Romania are sanse sa adere rapid la spatiul Schengen, cu conditia ca presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Ciuca sa faca un plan de negociere. „Din punctul meu de vedere, ar fi sanse sa aderam la Schengen si pana in vara, sub presedintia suedeza…

- The parties in Romania’s ruling coalition will swap the position of the prime minister as planned by June and may try to continue ruling together after general elections expected in late 2024, according to the future Premier, according to Bloomberg. Marcel Ciolacu, the Social Democratic leader who’s…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica a invitat toți liderii partidelor de la guvernare și din opoziție la manifestarile organizate cu prilejul Zilei Unirii. Klaus Iohannis nu va fi prezent, dar premierul Nicolae Ciuca și cațiva miniștri au confirmat ca vor fi la Iași, in Piața Unirii, pe 24 Ianuarie. Marți…

- Fostul prim-ministru Ludovic Orban critica actualul Guvern, spunand despre mulți dintre miniștrii cabinetului Ciuca, ca „parca ar fi primit ordin de zi pe unitate sa para mai proști ca Nicolae Ciuca”. Actualul lider al Forței Dreptei, partid aflat in opoziție, Orban a scris, pe pagina sa de Facebook,…

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, considera ca austriecii de la OMV și-au facut o „optimizare fiscala” in ultimul trimestru al anului trecut, dupa anunțul Regulamentului UE privind taxa de solidaritate, astfel incat sa nu achite aceasta taxa in Romania. Tudose spune ca instituțiile…

- Cazierul judiciar va putea fi obținut și in format electronic, potrivit legii adoptate de Parlament și promulgate de președintele Klaus Iohannis. Administrația prezidențiala a anunțat marți ca șeful statului a promulgat decretul de promulgare a Legii pentru completarea unui articol din Legea privind…