”Doresc sa fac cateva precizari legate de candidatura mea pentru funcția de președinte al organizației județene PSD Braila.

Dupa ședința CExN de la Neptun, cand s-a hotarat organizarea de alegeri in toate filialele care au conducere interimara, am discutat cu domnul președinte Ion Rotaru, domnia sa spunandu-mi ca nu mai dorește sa candideze și ca opinia lui ar fi ca eu sa vin inapoi la organizație. I-am spus cu sinceritate ca totuși a avut rezultate foarte bune in timpul mandatului sau și din acest motiv consider ca lucrurile ar trebui sa continue in același mod, insa domnul Rotaru a…