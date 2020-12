Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier PSD Mihai Tudose a reacționat agresiv dupa ce PNL l-a propus pentru postul de premier pe ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. "Nu vreți sa încercați direct cu cianura? Sa nu ne mai chinuim..”, este mesajul lui Tudose pentru liberali.Mihai Tudose a postat, miercuri…

- Vicepremierul Raluca Turcan spune ca social-democrații sunt ipocriți fiindca au criticat masurile luate de Guvern in perioada starii de urgența, iar acum ii critica pe guvernanți pentru ca au intarziat masuri de același timp. Raluca Turcan spune ca PSD se gandește numai la amanarea alegerilor, in speranța…

- „Impact devastator al masurilor PSD pentru romani. Sa fie foarte clar. PSD inseamna TAXE multe si mari, inflatie galopanta-cea mai mare din UE ani la rand si dobanzi la cer. Masurile PSD, pe care le-am prezentat in detaliu saptamana trecuta, vor duce in 2021 la: Orban: Vor fi introduse declarațiile…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj catre lideru social-democraților, Marcel Ciolacu. Șeful de la Finanțe este de parere ca derapajele PSD pot duce la reducerea fondurilor Uniunii Europene pentru Romania. Duminica, Florin Cițu a postat pe pagina sa…

- "Domnule Ciolacu, AJUNGE! Somez PSD sa opreasca terorismul economic. Toate partidele care in acest moment dificil pentru economia globala forteaza cresterea deficitului bugetar prin legi care cresc cheltuielile bugetare sau reduc veniturile la buget sunt vinovate de terorism economic impotriva Romaniei.…

- Ministerul Finantelor a imprumutat joia trecuta, din piata, un miliard de lei, la o dobanda de 3,24%, mai mica decat in urma cu un an, iar imprumutul acopera deficitul lunar la bugetul de stat, a scris ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov…