Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat vineri, la conferinta de alegeri a PSD Braila, ca desi va intra in conflict de idei cu conducerea partidului, candidatul PSD la presedintie trebuie sa fie din PSD, pentru ca altfel nu vor castiga.

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, considera ca austriecii de la OMV și-au facut o „optimizare fiscala” in ultimul trimestru al anului trecut, dupa anunțul Regulamentului UE privind taxa de solidaritate, astfel incat sa nu achite aceasta taxa in Romania. Tudose spune ca instituțiile…

- Autoritatile din Braila sunt in alerta dupa ce in Dunare a fost descoperita o bacterie periculoasa – Clostridium Perfringens. Autoritatile din judetul Braila s-au reunit de urgenta, miercuri seara, dupa ce operatorul de apa a constatat o fluctuatie a valorilor inregistrate pentru indicatorul Clostridium…

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, a declarat, joi, intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, ca, in opinia sa, Romania nu mai are nimic de negociat in legatura cu aderarea la Schengen, atata vreme cat au fost indeplinite toate condițiile tehnice in acest sens.…

- PNL a testat mai mulți membri vizibili ai partidului, pentru a stabili candidatul ideal pentru Primaria Capitalei, pe primele doua locuri situandu-se liderul de la Oradea, Ilie Bolojan și primarul sectorului 6, Cirpian Ciucu. Numai ca cei doi liberali s-au situat, conform sondajului, la mare distanța…

- Tavanul unui restaurant din Braila unde se ținea o nunta la care participau 60 de persoane s-a prabușit duminica seara. Trei persoane au primit ingrijiri medicale, fara a fi nevoie sa fie transportate la spital, Tavanul fals din rigips, de aproximativ 250 de metri patrați, s-a desprins, pur și simplu,…

- O fetița de 5 ani, din satul Corbeni, judetul Braila, disparuta de acasa vineri dupa amiaza, a fost gasita sambata noapte, intr-o ferma situata la circa un kilometru de casa ei, relateaza News.ro. Potrivit Insoectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Braila, fetita a fost gasita dupa miezul noptii…