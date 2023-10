Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier PSD, europarlamentarul Mihai Tudose, afirma, duminica seara, ca AUR nu are nicio sansa sa ajunga la guvernare, relateaza News.ro. El a precizat ca la alegerile parlamentare din 2020, AUR ”s-a fofilat”, iar alegatorii nu au vazut cu adevarat acest partid, dar ca acum ”lumea se uita”.Intrebat,…

- O echipa a pierdut cursa pentru ultima șansa, fiindca a ajuns pe ultimul loc. Irina Fodor a deschis cufarul și a aratat ce culoare a avut soarele, in ediția 5 a emisiunii America Express sezonul 6, din 25 octombrie 2023.

- Deputatul Cristian Paul Ichim trage un semnal de alarma referitor la situația lotului Targu Mureș-Miercurea – Nirajului din cadrul A8, al carui termen de atribuire al licitației a fost amanat pentru a treia oara. De asemenea, el atrage atenția ca foarte multe proiecte de infrastructura inregistreaza…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose crede ca Mircea Geoana nu are sanse la alegerile prezidentiale de anul viitor, in ciuda faptului ca momentan ocupa o functie importanta pe plan international - secretar general adjunct al NATO. ”Cand stai prea mult foarte sus, nu prea mai intelegi ce e pe la noi pe…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, o atentionare Cod Galben de viituri, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pentru rauri din 8 judete, pana la miezul noptii.

- Tensiunea in Coaliția de Guvernare crește pe masura ce Guvernul se apropie de momentul adoptarii masurilor fiscale nepopuluare. Dupa ce premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre posibilitatea demisiei, in cazul in care liberalii nu vor susține masurile fiscale care ar trebui sa aduca mai mulți bani la…

- Opoziția critica masurile bugetare anunțate de premierul Marcel Ciolacu. Parlamentarii AUR susțin ca suprataxarea dar și reducerea numarului de posturi din aparatul bugetar sunt doar un pretext pe care il folosește șeful guvernului și care pune in pericol economia Romaniei.

- Franta a acuzat miercuri Rusia ca pune „in mod deliberat" in pericol securitatea alimentara mondiala prin „distrugerea infrastructurilor esentiale” din Ucraina pentru exporturile de cereale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.