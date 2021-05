Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, lanseaza un atac virulent la adresa ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, dupa ce aceasta i-a transmis academicianului Leon Danaila, care are nevoie de o proteza de sold, ca „nevoile in sistemul de sanatate sunt foarte mari” si ca „fiecare pacient va fi tratat…

- Ioana Mihaila, noul ministru al Sanatații a fost sancționata in justiție pentru ca și-a amenajat ilegal podul clinicii din Oradea. Instanța a dispus demolarea lucrarilor efectuate fara autorizație. Ioana Mihaila deține o clinica medicala intr-o cladire in care, in calitate de proprietar, a amenajat…

- Vlad Voiculescu poate reveni in ministerul din care a fost dat afara de premierul Florin Cițu. El ar putea fi numit consilier onorific al noului ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Mihaila a declarat la scurt timp dupa depunerea juramantului de la Cotroceni ca echipa nu o face ea, ci partidul. ”Echipa…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a adus un val de critici la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, a secretarului de stat Andreea Moldovan și la adresa lui Raed Arafat,șeful DSU, susținand ca trebuie facuta o analiza a situației de la Spitalul Foișor și apoi “sa fie stabiliți vinovații”.…

- PSD a anunțat, luni, ca depune moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, care a dovedit ca “este gol in suflet și-n cap”, iar scuzele sale, dupa situația revoltatoare de la Spitalul Foișor sunt “penibile”. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, ca a vazut ca unii…

- PSD a anunțat, luni, ca depune moțiune simpla impotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, care a dovedit ca “este gol in suflet și-n cap”, iar scuzele sale, dupa situația revoltatoare de la Spitalul Foișor sunt “penibile”. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, ca a vazut ca unii…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Cateva zeci de pacienți au fost trimise acasa vineri noaptea, deoarece un ordin al ministrului Sanatații și al șefului DSU Raed Arafat stabilește ca unitatea spitaliceasca va deveni, de sambata, spital COVID. Cei mai mulți pacienți au fost externați acasa, doar 20 dintre ei, operați de curand, sunt…