„Pe pachetul de energie am sa va spun principiile la care am convenit si care inteleg ca vor fi prinse in ordonanta ce va trece in prima sedinta de Guvern, maine sau poimaine, fiindca asa cum am promis pana pe 1 septembrie vom avea o ordonanta noua in ceea ce priveste reglementarea pietei energiei. Elementele de noutate sunt urmatoarele: apare notiunea de pret de referinta calculat pe o formula complicata. O sa v-o explice colegii din Guvern, dupa ce se adopta ordonanta, care are ca baza pretul de achizitie, recunoasterea unor investitii si o cota de profit. Ceea ce depaseste acest pret de referinta,…