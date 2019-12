Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose a demisionat din Pro Romania, luni dimineata. Europarlamentarul a trimis demisia la partid si anunta ca in viitor va vorbi despre ceea ce l a fortat sa ia aceasta decizie, scrie antena3.ro."Doar atat. Deocamdata.....", este mesajul postat de Tudose, alaturi de o fotografie cu cererea de…

- Parlamentarul european Mihai Tudose (Pro Romania) a declarat duminica, dupa iesirea de la o sectie de votare din orasul brailean Ianca, unde a votat pe liste suplimentare, ca optiunea sa a avut la baza propria imagine despre cum ar trebui sa fie un presedinte al Romaniei potrivit Agerpres. "Am votat…

- Razboiul dintre europarlamentarul Mihai Tudose și liderul Pro Romania, Victor Ponta, il are drept victima colaterala pe candidatul la prezidențiale, Mircea Diaconu. Tudose susține ca din cauza faptului ca Sorin Campeanu a fost suspendat din Pro Romania, el fiind și copreședinte al alianței cu ALDE,…

- "Am luat partidul de la 22%, a scazut apoi la 17 % - dupa ce se pierd alegerile este normal acest lucru. In momentul in care voi duce acest partid la un nivel care sa reflecte puterea acestui partid, sunt convinsa ca nu vor fi voci care sa vrea sa schimbe un presedinte pentru a inlocui o persoana…

- Momente tensionate la Pro Romania, dupa ce Mihai Tudose a declarat in exclusivitate pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca guvenrul Ludovic Orban trebuie susținut. Liderul partidului, Victor Ponta, anunța imediat ca parlamentarii care vor vota noul guvern vor fi excluși din partid. De cealalta parte, prim-vicepreședintele…

- Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel catre colegii din Pro Romania, dar și de la alte partide parlamentare sa voteze guvernul Orban pentru ca Romania este intr-o situație critica și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Tudose susține ca a vazut poziția lui…

- Europarlamentarul PNL și prim-vicepreședinte al partidului, Rareș Bogdan, susține ca el nu va sta la aceeași masa cu ALDE și Pro Romania. Rareș Bogdan considera ca Tariceanu, in ciuda faptului ca a plecat de la guvernare este la fel de vinovat ca și cei din PSD pentru situația actuala a Romaniei.…