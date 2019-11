Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii s-au cuplat la robinetul puterii dupa mulți ani în care au stat pe tușa. Guvernul Orban a trecut, iar Viorica Dancila e istorie. Noul Guvern va administra țara pâna la alegerile parlamentare de anul viitor. Și nu va avea o sarcina deloc ușoara. Ludovic Orban se arata încrezator.…

- E nasoala de tot treaba la PRO Romania! Popcorn! Vazut de unii ca pe o adevarata gura de oxigen a stangii romanești, sau centru-stanga cum zic ei, Partidul PRO Romania (progresist și social-liberal) a fost lansat in mai 2017 de catre fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul co-președinte…

- Conflictul la varf in Pro Romania continua prin mesaje de extrema ”amiciție”. Victor Ponta, liderul formațiunii, l-a amenințat pe Mihai Tudose ca-l exclude din partid, banuindu-l ca a urzit ”tradarea” la votul investirii noului guvern. Neimpresionat, fostul premier Tudose, acum europarlamentar, ii cere…

- ​​Acuzat de tradare, Mihai Tudose îi cere demisia lui Victor Ponta de la conducerea Pro România, sugerând într-o postare pe Facebook ca liderul partidului nu este susținut de colegii din conducerea formațiunii. „În condițiile în care toooooate ,,negocierile”…

- "Eu si colegii care am ramas in PRO Romania, nu cei care au plecat astazi, am considerat ca acest guvern nu este suficient de crebil ca sa merite votul nostru. Asta-seara arata totul ca in decembrie 2009. Si atunci s-a pus tot asa, un guvern cu forta, iar apoi a venit o criza si totul a aratat foarte…

- Plenul Parlamentului s-a reunist luni votul de investire a Guvernului Orban. Executivul propus de premierul desemnat este compus din trei femei si 13 barbati. Orban propune 15 ministri si un vicepremier – Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al PNL. Viorica Dancila elibereaza biroul de la Palatul…

- Victor Ponta il acuza pe Mihai Tudose de tradare pe motiv ca a negociat cu PNL pentru susținerea Guvernului Orban, in condițiile in care Pro Romania anunțase ca nu va susține noul Cabinet. Daniel Constantin și mai mulți parlamentari Pro Romania ar urma sa voteze Cabinetul Orban