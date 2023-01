Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a recunoscut la Antena Stars care este relația dintre ea și fosta soacra. Vedeta spune ca a fost jignita de fața cu copiii sai și nu-și dorește ca micuții sa creasca in acest mediu care nu-i ajuta deloc.

- Mihai Traistariu ia prin surprindere din nou. Cantarețul susține ca nu ii place ideea de a adopta un copil, dar vrea sa apeleze la o alta metoda pentru a avea unul. Afla din randurile de mai jos ce a declarat Mihai Traistariu.

- Dupa o relație de aproximativ trei ani de zile, Brigitte și Florin Pastrama au ajuns acum cateva luni la notar, unde au semnat actele de divorț. Ulterior, ei s-au razgandit și au ramas impreuna. Acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, Brigitte a spus cum și-a salvat casnicia cu Florin Pastrama.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Traistariu a povestit ca, in noaptea dintre ani, dar și in prima zi a anului 2023 a facut un show de zile mari in Bulgaria și Sinaia. Celebrul artist a petrecut Revelion cantand și a reușit sa stranga bani frumoși. Iata cat a caștigat cantarețul din trei evenimente!

- Mihai Traistariu a facut numele țarii noastre cunoscut in anul 2006, atunci cand a caștigat Eurovision. Indragitul artist iși dorește sa aduca din nou victoria Romaniei, insa nu anul acesta. De ce nu a vrut cantarețul sa participe la concurs. A renunțat in ultimul moment. Ce a marturisit, in exclusivitate…

- Anca Serea și Adi Sina au schimbat mai multe locuințe in ultimii ani de zile. Cei doi au stat și cu chirie o perioada, totul pentru confortul lor și al copiilor. Acum, intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit ca a gasit casa mult dorita, in nordul Bucureștiului, in care familia lor cu…

- Va aduceți aminte de instrumentele de geometrie? Cel mai probabil le-ați folosit cu regularitate la școala, in timpul orei de matematica. In Geometrie, ne ocupam in mod regulat de forme. Uneori sunt necesare instrumente speciale atat pentru a masura, cat și pentru a transforma aceste forme. Iata o…