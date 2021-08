Mihai Traistariu trăiește din închiriatul apartamentelor sale de la mare. ”Merg brici. Am full tot timpul” Peste Mihai Traistariu a dat norocul chiar in pandemie. Solistul a devenit un mic mogul imobiliar dupa ce a vandut un teren in Constanța pentru șase garsoniere in Mamaia. S-ar putea spune ca vedeta participarilor Romaniei la Eurovision canta mai nou de placere. In rest, mai toata vara a pus la ciorap din inchiriatul studiourilor sale carora le-a dat și nume: ”Love”, ”Marine”, ”Turquise”, ”Rustic”, ”Forest și ”Select”. Solistul se declara mai mult decat mulțumit de tranzacția norocoasa, oferta aparuta din senin dupa ce și-a plans de mila mai tot anul trecut, datorita unui credit luat de la o banca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre toate emisiunile pe care le-a realizat, pare-se ca Florin Calinescu s-a simțit cel mai bine in grupul finanțatorilor și jucatorilor de fotbal, ca gazda a emisiunii ”Procesul etapei” (Pro Tv). Actorul care a renunțat la colaborarea cu Pro TV, postul la care a cunoscut celebritatea la inceputurile…

- Nunta cu darul in conturi! De joi, fosta doamna Borcea, Alina Vidican va deveni doamna Senhoreti. La fastuoasa ceremonie ce va avea loc in paradisul miliardarilor americani, Boca Raton din Florida, darul nu se da in plic, ci prin donație directa Frumoasa care va imbraca joi rochia de mireasa (se va…

- Este vârf de sezon la mare, iar litoralurile sunt arhipeline de turiști.Totodata, este și perioada cu prețurile cele mai mari, chiar și cu 30 la suta. Mamaia conduce în topul tarifelor. În ciuda prețurilor mari plajele sunt pline. Sunt 150.000 de turiști în stațiunile…

- Daca ai in plan sa calatorești in Europa cu mașina trebuie sa știi ca vei avea de platit o serie de taxe de drum din buzunar. Afla chiar acum cum platești vinieta și taxa de drum in Europa. Vinieta se platește in Romania, Bulgaria, Ungaria, Elvetia, Slovenia, Slovacia, Republica Ceha si Austria, iar…

- In statiunea Mamaia nu Mamaia Nord sau Mamaia Sat , cu vedere la lac si apus de soare inclus in pret, se vinde un apartament deosebit, situat la etajul 5 din 9 , intr un bloc construit din caramida in anul 2020.ldquo;Atasat", gasiti poze si un mic video, puse cu intentia de a vorbi ele in locul meu.Pentru…

- Piața imobiliara din Cluj nu a scazut foarte tare în pandemie, ba chiar a urcat pe segmentul vânzarilor de apartamente. La un an de la debutul pandemiei, piața imobiliara din Cluj a avut o creștere constanta, mai exact de 14%, potrivit unei analize facute…

- Gigi Becali le-a fixat prețul de transfer lui Florinel Coman (23 de ani) și Darius Olaru (23 de ani). Cei doi pot pleca de la FCSB in schimbul sumei de 10 milioane de euro. Transferul lui Dennis Man la Parma, pentru 11 milioane de euro, i-a dat incredere lui Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB spera…