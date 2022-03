Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protecția Consumatorului au demarat, in aceasta dimineața, zeci de controale la benzinarii, asta dupa ce prețurile combustibilului au crescut foarte mult, ne-au precizat sursele noastre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cați mai mulți romani se plang din cauza facturilor uriașe la energia electrica și la gaze. Printre cei care sunt afectați de cifrele crescute se afla și artista. Nicoleta Voicu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a primit o factura de șapte ori mai mare, iar venitul ei lunar este redus.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni seara, ca exista riscul ca unele scoli sa nu poata functiona, din cauza costurilor foarte mari ale utilitatilor, el atragand atentia autoritatilor publice sa ia masuri in acest sens. Solutia este, spune ministrul, plafonarea preturilor. Intrebat,…

- Cați mai mulți romani se plang din cauza facturilor uriașe de la gaze și electricitate. Printre cei care sunt afectați de cifrele crescute se afla și cantareața. Saveta Bogdan a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca sta imbracata cu cojocul in casa, din cauza frigului din casa.

- Romanii nu iși mai gasesc cuvintele dupa ce au primit ultimele facturi la gaze și la electricitate. Printre cei care au rabufnit și sunt de-a dreptul revoltați se afla și Mihai Traistariu, care are de plata luna aceasta suma de 2.380 de lei la gaze, spre deosebire de lunile trecute.

- Autoritatile au decretat stare de urgența in Kazahstan, dupa ce scumpirea gazelor a scos mii de oameni in strada. Astfel de manifestari ale furiei cetațenilor sunt rare in țara din Asia Centrala bogata in resurse naturale și condusa autoritar.

- Proteste au izbucnit in cateva orașe kazahe dupa ce guvernul națiunii din Asia Centrala a ridicat plafoanele de pe prețurile gazului petrolier lichefiat (GPL) iar costul alternativei populare la benzina a crescut, transmite Reuters.Manifestațiile au implicat mii de oameni.

- Proteste au izbucnit in cateva orașe kazahe dupa ce guvernul națiunii din Asia Centrala a ridicat plafoanele de pe prețurile gazului petrolier lichefiat (GPL) iar costul alternativei populare la benzina a crescut, transmite Reuters.