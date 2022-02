Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traisatriu a fost victima unui accident rutier chiar in aceasta dimineata.Artistul a povestit ce i s a intamplat pe pagina s a de Facebook. Din fericire, au existat numai pagube materiale, iar cantaretul nu a fost ranit. Na.Azi dimineata la 8.00 am facut accident cu masina.Prin Bucuresti. Un taxi…

- Mihai Traistariu a facut accident cu mașina in aceasta dimineața, in București, in timp ce mergea la o emisiune. Artistul nu a pațit nimic grav și a facut primele declarații despre situația neplacuta prin care a trecut in urma cu doar cateva ore.In timp ce se indrepta sa ajunga la o emisiune TV, Mihai…

- Primele informații arata cine este șoferul microbuzului implicat in accidentul de la Iași. In accidentul de marți dimineața au murit șapte persoane. Șase dintre ele se aflau in microbuz. Unul dintre decedați este șoferul microbuzului, Costel Constantin Pralea (39 de ani), anunța publicația BZI Iași…

- Ministrul de Interne, liberalul Lucian Bode, a avut o prima reacție pe marginea accidentului in care a fost implicata o mașina de poliție, joi, 13 ianuarie, in urma caruia o fetița, Raisa, a pierit, iar o alta copila a ajuns la spital. Bode a adus in discuție un element de natura emoționala, ținand…

- Conflictul dintre Zannidache și Jador i-a din nou amploare. Cantarețul a facut primele declarații la Antena Stars despre jignirile pe care i le adresat Zanni. Cei doi nu au ajuns la un numitor comun și in continuare iși aduc diverse acuzații.

- Jador și iubita sa, Georgiana Elisei și-au mai dat o șansa, iar cei doi formeaza din nou un cuplu. Cantarețul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este singura persoana in care are incredere și contribuie la echilibru sau emoțional.

- Un sofer a murit si un altul a fost ranit, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei masini, pe E70, drumul spre vama Moravita, chiar la iesire din Timisoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, transmite news.ro. Accidentul…

- Vica Blochina a fost astazi implicata intr-un accident rutier, asta in timp ce se afla in trafic la volanul bolidul sau de lux. Un autoturism a acroșat-o puternic pe partea stranga, iar mașina a intrat direct in reparații.