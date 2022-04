Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa mearga pe litoral in aceasta perioada au la dispoziție doua programe speciale cu prețuri reduse: „early booking” pentru luna iunie și programul „Litoralul pentru toți”.

- Artista Patrița Goicea neaga acuzațiile aduse de vecinii ei și nu și-a mai stapanit furia, la Acces Direct. Cantareața de muzica populara este acuzata ca și-ar maltrata animalele, dar ea susțin ca sunt informații false inventate de doi sateni care vor sa-i faca rau, din cauza unor conflicte mai vechi.

- Echipa de baschet a orasului a plecat spre Constanța, pentru primul dintre cele doua meciuri pe care le va juca pe teren strain, in aceasta perioada. Este o deplasare „legata” cu cea de la Focșani, unde Leii din Banat vor disputa o restanța din etapa a 19-a a Ligii Naționale. Jocul de la malul marii,…

- Dpbrogea este de 24 de ore sub avertizare Cood portocaliu de viscol si ninsori. Conform primelor informatii, in dimineata zilei de marti, 1 martie, mai multe drumuri din judetul Constanta erau inchise circulatiei.

- Mihai Traistariu a dat de belea! Miercuri dimineata, pentru artist au fost trei ceasuri rele! A venit la Bucuresti pentru a participa la mai multe emisiuni de televiziune si a facut primul sau accident cu masina, in 15 ani. La semafor, un taximetrist a intrat in plin in el. Pagubele materiale sunt semnificative.

- Putine hoteluri de pe litoral au lansat oferte de Ziua Indragostitilor, majoritatea preferand sa-si deschida portile de Pasti sau 1 Mai. Cu toate acestea, Marea Neagra ofera turistilor un cadru extraordinar de relaxare, indiferent de anotimp.