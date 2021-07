Stiri pe aceeasi tema

- Crește numarul de cazuri noi de coronavirus, in județul Cluj? A trecut ceva timp de cand au fost 10 cazuri raportate intr-o zi.Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: Rata incidenței pe județul Cluj : 0,07In ultimele 24 de ore, 10 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Trei cazuri noi raportate la Constanta.Pana astazi, 25 iulie,…

- Potrivit datelor publicate pe platforma ROVaccinare, cele mai multe persoane care s-au vaccinat complet, respectiv 899.172, sunt din categoria de varsta 60-69 de ani. In ceea ce priveșe persoanele adulte, cele de peste 80 de ani se afla la coada clasamentului imunizarii. Cele mai multe persoane nevaccinate…

- Pana la data de 1 iunie 2021, in județ s-au inregistrat 21386 de persoane confirmate pozitiv, 20650 de persoane vindecate si 713 decese. Miercuri, in Alba au fost prelucrate in total 351 de teste (182 la DSP si 169 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 228620.…

- Situatia cauzata de epidemia de COVID-19 in Indonezia se afla in pragul unei catastrofe, in contextul in care varianta Delta a noului coronavirus, mai infectioasa, domina transmiterea virala si sufoca spitalele din aceasta tara din sud-estul Asiei, a avertizat marti Crucea Rosie, potrivit Reuters.…

- Nicolae Dobre, candidat PSD și var al fostului primar ales din Deveselu, mort cu cateva zile inainte de alegerile de anul trecut, este noul primar al comunei. El l-a invins in alegerile partiale de duminica pe fiul fostului primar, Marius Iulian Aliman, care a candidat din partea PNL. Nicolae Dobre…

- DSP Alba a anunțat ca in ultimele zile nu a mai fost inregistrat nici un caz nou de COVID, la nivelul județului. Situația in data de 22 iunie arata bine in județ: incidența in județ a ajuns la 0,13 de cazuri noi la mia de locuitori, inregistrate in ultimele 14 zile. In Alba mai sunt […] Citește OFICIAL:…

- Primaria Botosani este executata silit si are de dat peste 19 milioane de euro unei societati de termoficare aflata in lichidare, dupa o inginerie financiara din urma cu 11 ani. Astfel, municipalitatea nu mai poate administra orasul, si nici plati salarii si facturi.