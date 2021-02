Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul fugar, Ilan Șor, a spus ca el se intreține la moment din banii oferiți de membrii familiei sale, inclusiv, din banii surorii sale, Ilona Șor. Declarația a fost facuta de liderul Partidului Șor in cadrul emisiunii Politica Nataliei Morari de la TV8.

- Cel puțin 80 de lautari, muzicanți și interpreți de figurație au ajuns pe lista neagra a procurorilor, acuzați ca ar fi incasat ilegal de la inceputul pandemiei peste trei milioane de lei. Banii erau destinați celor afectați de restricțiile impuse de autoritați, insa in cazul lor, susțin anchetatorii,…

- Conform datelor transmise de catre unitatile scolare, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/ISMB, se estimeaza ca un numar de cca. 65.000 de elevi se afla in situatia de a nu avea media incheiata, imposibilitatea de acces la resursele tehnologice fiind factorul principal, la care se adauga…

- Noul coronavirus SARS-CoV-2 a ucis peste 1,5 milioane de oameni in lume, de la sfarsitul lui decembrie, iar America a inregistrat joi un ”record absolut” zilnic de peste 210.000 de contaminari, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcate intr-un rezumat al evolutiei pandemiei…

- Ziarul Unirea Ministrul Transporturilor despre situația autostrazii A1 Lugoj-Deva: „Am ajuns in acest blocaj, si fara autostrada, si cu banii luati” Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a vorbit, vineri, 27 noiembrie, la Zalau, despre situatia Autostrazii A1 Lugoj-Deva, dupa ce Asociatia Pro Infrastructura…

- Mai sunt doar 80 de paturi de terapie intensiva in intreaga țar, iar situația devine tot mai grava in condițiile in care, la un platou de 8.000 – 9.000 de cazuri de infectare pe zi, in ATI ajung cate 300 de bolnavi. „Situația in ATI se va degrada, pentru ca acest platou este mult prea mare pentru capacitatea…

- Iulian Cacau din Satu Mare organizeaza in data de 21 noiembrie de la ora 16,oo, in fața Instituției Prefectului, un protest. ,,Satu Mare incepand de joi intra in carantina avand o rata a infectarii de COVID 7.4/mia de locuitori (cifre ireale) in condițiile in care Clujul are 9.04 si Timisoara 8.23(neimpunandu-se…

- Alba Iulia și Blaj au depașit pragul de incidența COVID de 10 cazuri noi la mia de locuitori, potrivit celei mai recente situații transmise de DSP Alba. Evoluția a fost ascendenta in ultimele zile, dar s-au facut și multe testari. In perioada 31 octombrie – 13 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat…