- Spitalul Sfanta Maria din Capitala a anuntat miercuri ca pacientul care a fost supus, in urma cu o saptamana, unui transplant de plamani se simte bine, el respirand deja fara ajutorul aparatelor la sase ore de la interventie."Pacientul care a beneficiat de primul transplant pulmonar din Romania,…

- Handbalista Ada Iliescu mai are nevoie de 20.000 de lei pentru o ultima intervenție chirugicala, la nervul cervical. Sportiva sufera de o boala rara numita schwanoamele vestibulare, care ii afecteaza radacinile nervilor spinali. ”Este ultima intervenție, la nervul cervical, și, apoi, ma voi putea bucura…

- Barbatul de 36 de ani, care a fost supus unui transplant pulmonar, la Spitalul Clinic Sfanta Maria, din Capitala, primul realizat in Romania, se simte bine, la 24 de ore de la operație, fara complicații pentru ziua intai de la intervenție. Pacientul este afebril, cooperant și comunicativ. El a fost…

- Barbatul de 36 de ani, care a fost supus miercuri, in premiera pentru Romania, unui transplant pulmonar, la Spitalul Clinic "Sfanta Maria", din Capitala, se simte bine, la 24 de ore de la operație, fara complicații pentru ziua intai de la intervenție.

- Mihai Traistariu, nevoit sa faca un nou implant de par. Artistul folosește zilnic o pudra cu firimituri de par pentru a-și da pe scalp, iar acest lucru il nemulțumește. Mihai Traistariu și-a facut deja o programare pentru a-și face din nou implant de par, imediat dupa sarbatori. “Am facut deja implant…

- Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. „Nu voiam sa mananc sau sa beau nimic. Selena a avut și ea o complicație. La cateva ore de la operație m-am trezit și am vazut un…

- Bianca Rus a facut primul pas spre o silueta de vis, scrie click.ro. Motivata de iubitul ei Antonio, cu care urmeaza sa se casatoreasca civil in luna mai, cantareata si-a luat inima in dinti si si-a taiat stomacul. Citeste si O vedeta de la noi si-a micsorat stomacul IN SECRET. A slabit deja…

- Din cauza problemelor de sanatate Marcel Pavel a fost nevoit sa se retraga o perioada de timp din lumina reflectoarelor și sa efectueze o pauza vocala. Artistul a mers recent la o clinica stomatologica și a fost supus unor intervenții chirurgicale, potrivit wowbiz.ro. „Sunt in pauza. Am fost supus la…