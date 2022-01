Stiri pe aceeasi tema

- Ani Crețu, una dintre cele mai apreciate actrițe din țara noastra, a oferit detalii despre parterenul ei de viața. In exclusivitate pentru Antena Stars, veedeta a marturisit de ce regreta ca nu a divorțat mai devreme de primul ei soț, dar și in ce relații au ramas.

- Irina Lepa este destul de reținuta atunci cand vine vorba despre despre viața ei privata, așa ca nu da foarte multe detalii "din casa". Ei bine, in aceasta seara, in direct la Antena Stars, a vorbit despre cum merge relația cu partenerul ei de viața, dar și cum reușesc ei sa treaca peste momentele tensionate…

- Marian Dragulescu nu doar ca vrea sa se casatoreasca cu Simona, iubita lui, dar cei doi iși doresc și copii impreuna. Sportivul a facut dezvaluiri la Antena Stars despre evenimentul mult visat.

- Valentina Ionescu a trecut prin momente grele, dupa ce mama ei in varsta de 72 de ani a suferit un accident vascular cerebral. Cantareața de muzica populara a marturisit la Antena Stars ca mama ei a fost dusa de urgența la Spitalul Județean Pitești, iar medicii ar fi legat-o de pat.

- Mihai Traistariu s-a saturat de singuratate, astfel ca a apelat la un gest, care a șocat pe toata lumea. Cantarețul a facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars despre situația lui amoroasa.

- In varsta de 41 de ani, Mihai Traistariu se confrunta cu probleme de o buna perioada de timp. In pandemie nu și-a mai putut plati ratele și facturile, așa ca a fost nevoit sa vanda unul dintre apartamentele pe care le deține, iar acum nu mai e primit la hoteluri. Artistul, care participa la diferite…

- Cocoș de la Calarași a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre plecarile sale in strainatate, dar și despre relația de prietenie pe care o are cu Florin Salam. Cantareațul nu a fost singur, ci insoțit de fiica sa, care l-a urmarit cu mare admirație din culise…

- Ruby se bucura de un mare succes in ceea ce privește cariera sa, insa artista are in spate foarte mulți ani de munca și a fost nevoita sa faca și sacricificii pentru a-și vedea visul implinit. Cantareața a fost prezenta la un eveniment spectaculos din Dubai, unde au partitipat mai multe vedete celebre…