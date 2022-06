Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu se bucura de o cariera de lunga durata in industria muzicala din Romania. Totuși, el a avut parte de o drama dupa ce a dus Romania pe culmi inalte la Eurovision. Cantarețul ne-a dezvaluit, in exclusivitate, ca moartea mamei l-a marcat. De asemenea, el ne-a vorbit despre un alt moment…

- Mihai Mitoșeru a trecut prin clipe extrem de grele atunci cand și-a pierdut iubita intr-un accident groaznic. Cei doi erau impreuna de zece ani, iar totul a fost de o durere nemarginita. La vremea respectiva, a slabit 20 de kilograme și a avut nevoie de ajutor specializat pentru a depași acele momente.…

- Raluca Dragoi a trecut prin mai multe divorțuri. Chiar in perioada in care credea ca nimeni și nimic nu o mai poate face fericita, l-a cunoscut pe actualul sau partener de viața, Andrei, langa care se simte cat se poate de implinita. Astazi, a fost cea mai importanta zi din viața lor. Cei doi s-au casatorit.…

- Anul 2022 va reprezenta un am extrem de bun și de benefic pe toate planurile pentru doua zodii din horoscop. Acestea au parte de protecția divina a lui Dumnezeu, iar toate lucrurile vor merge ca pe roate pentru acești nativi. Sunt fericiții și norocoșii zodiacului.

- Ce ramane dintr-un om, cand omul nu mai ramane cu noi, aștialalți, pe pamant? Ce ramane dintr-un om, cand, oricum ai lua-o, nu mai ramane, de fapt, nimic? Ce ramane dintr-un om care a muncit o viața, care a trait intens, care a visat, care a facut planuri, care a sperat, care a iubit, care s-a luptat…

- Lora, in varsta de 39 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Lora a devenit cunoscuta in Romania o data cu participarea la concursul Star Factory, organizat la Prima TV in anul 2004. Drumul spre succe a fost greu, insa cu ajutorul oamenilor din jurul ei, Lora a reușit sa depașeasca…

- Praznicul Bunei Vestiri a adus prima ediție a Marșului pentru Viața organizata in stravechiul oraș Ampelum (Zlatna), așezat la intrarea in Țara Moților, comunitate ce a renascut mult in ultimii ani, datorita unor oameni minunați. Evenimentul a debutat in fața Liceului „Corneliu Medrea” din oraș, de…

- Nascut in 1922, Neculai Atomei, din satul Vanatori, comuna Vanatori-Neamț, a implinit recent venerabila varsta de 100 de ani. I-au fost alaturi familia, conducerea primariei, atat primarul Maria Petraru, cat și vicele Vasile Coșofreț. Poșta i-a adus și o diploma de recunoștința din partea Ministerului…