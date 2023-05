Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Mihai Traistariu este total dezamagit de prestația lui Theodor Andrei pe scena de la Eurovision 2023. Romania nu s-a calificat nici in acest an in finala Eurovision.Mihai Traistariu are deja un istoric cu aceasta competiție muzicala, el fiind artistul care in anul 2006 a dus Romania pe locul 4 la Eurovision.…

- Mihai Traistariu (43 de ani), artistul care a reușit sa obțina locul 4 la Eurovision in 2006, a criticat prestația Romaniei din semifinala acestui concurs, dupa ce joi seara reprezentantul de anul acesta al Romaniei, Theodor Andrei (18 ani), nu a reușit sa obțina calificarea in finala cu melodia „D.G.T.…

- Umor fara margini dupa ce Romania a ratat calificarea in finala Eurovision. Deptatul Radu Cristescu cere USR sa il ia pe Theodor Andrei candidat la prezidențiale!Reprezentantul Romaniei in concurs, Theodor Andrei, nu s-a calificat in finala de sambata. Australia si Albania, intre cele zece tari care…

- Theodor Andrei va canta, joi, pe scena Eurovision M&S Bank Arena de la Liverpool, iar evenimentul va fi transmis in direct si in exclusivitate de TVR 1, TVR International si TVR+, de la ora 22.00. Publicul din Romania poate vota artistul preferat din a doua semifinala prin SMS la numarul 1399 (numar…

- Mihai Traistariu este critic dupa Selecția Naționala pentru Eurovision din acest an, pe care a urmarit-o, de data aceasta, din postura de invitat special, in platoul TVR. Traistariu este de parere ca Theodor Andrei a meritat sa caștige selecția anul acesta, dar nu-i da mari șanse la Liverpool, potrivit…

- At the national selection final held on Saturday and broadcast by public television channels TVR 1, TVR International, the TVR+ platform and the national broadcaster's social media accounts, 18-year-old Theodor Andrei with the song "D.G.T. (Off and On)" was picked to represent Romania at the Eurovision…

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…