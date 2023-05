Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va participa in finala Eurovision Song Contest 2023, deoarece reprezentantul nostru, Theodor Andrei, nu a reușit sa se califice. Piesa sa, "D.G.T", nu a primit suficiente voturi pentru a se califica in ultima etapa a competiției.Fanii Eurovision din Romania au fost dezamagiți dupa prestația…

- Theodor Andrei nu a impresionat la Eurovision. Nu a trecut de semifinala! VIDEO Theodor Andrei a urcat ieri pe scena Eurovision de la Liverpool. Reprezentantul Romaniei a intrat cu numarul trei in cea de-a doua semifinala a concursului. El a interpretat in Marea Britanie o versiune puțin diferita a…

- Din pacate Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023, iar fanii au reacționat dur.Reprezentantul tarii noastre a concurat in cea de a doua semifinala a competitiei ce a avut loc joi seara, la Liverpool, Marea Britanie.Cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, Theodor Andrei a intrat pe scena al treilea…

- Adrian Romcescu, compozitor și cantareț, susține ca Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei la Eurovision, nu se va califica in marea finala a concursului de sambata, 13 mai. Tanarul urca pe scena de la Liverpool in aceasta seara, in a doua semifinala. Intr-un interviu pentru Fanatik, Adrian Romcescu…

- Theodor Andrei se afla deja pe primele locuri in topul preferințelor fanilor competitiei internationale Eurovision pentru semificanle, noteaza click.ro. Reprezentantul Romaniei se situaza, dupa unele clasamente neoficiale, pe locurile 2 sau 4. De asemenea, artistul a inceput turneul de promovare la…

- La doar 19 ani, pe langa faptul ca este un elev model, Theodor Andrei este și cantareț, textier, orchestrator, dar și actor. Anul acesta, va reprezenta Romania, la Liverpool, in Marea Britanie, la Eurovision 2023, cu piesa "D.G.T. (Off and on)", o piesa pe care el a compus-o, cu un mesaj extrem de puternic.…

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…