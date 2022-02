Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de o luna, Marioara Man Gheorghe și-a pierdut mama, iar moartea celei care i-a dat viața inca o face sa verse lacrimi amare. Invitata in platoul Showbiz Report, mama Elenei Gheorghe a facut confesiuni sfașietoare.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Aurelian Temișan a facut confesiuni emoționante despre partenera lui de viața, Monica Davidescu. Artistul a marturisit acum cat timp și unde și-a cunoscut soția. Acesta nu se ascunde și recunoaște cat de mult iși iubește și apreciaza soția.

- Rona Hartner și Herve au divorțat in urma cu un an. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa-și refaca viața langa un alt barbat. Cei doi au divorțat la un an și jumatate de la marele eveniment.

- Bunicul Raisei Nicoleta, fetița ucisa de polițist, face confesiuni in lacrimi. Barbatul trece cu greu peste aceste momente și susține ca agentul vinovat iși poate continua viața, spre deosebire de nepoțica lui. Familia este devastata de durere și nu se aștepta la o asemenea tragedie.

- Este unul dintre cei mai controversați și nonconformiști cantareți din showbizul romanesc, iar popularitartea sa a crescut considerabil in ultima perioada. Mihai Traistariu a luat o hotarare incredibila, in urma cu puțin timp. Calitațile sale vocale impresionante vor reprezenta, din nou, Romania. Despre…

- Robert, fiul regretatului Zoltan Crișan, a acceptat sa vorbeasca in Gazeta despre relația cu tatal sau și despre ultimii ani de viața ai fostului internațional. Cu aceasta ocazie a indreptat și multe dintre neadevarurile care s-au vehiculat de-a lungul timpului despre extrema de buzunar a Universitații…

- Viata lui Gabriel Cotabita (66 de ani) a fost greu incercata in ultimii ani! In urma cu sase ani, solistul suferea un infarct, iar la inceputul lunii octombrie ajungea din nou la spital! Cea care l-a ajutat insa, de fiecare data, sa treaca peste cumpenele grele a fost Alina, sotia sa, care este aproape…