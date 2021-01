Stiri pe aceeasi tema

- E iubit și indragit de toata lumea, dar ascunde o mare durere! Motivul pentru care Mihai Traistariu nu se poate casatori! Ce moment i-a marcat viața artistului? Cantarețul, mai sincer ca niciodata!

- Klaus Iohannis a declarat ca se asteapta ca fostul ministru Costel Alexe sa se suspende din functiile pe care le are pana in momentul in care isi clarifica situatia, actualul sef al CJ Iasi fiind urmarit penal de DNA.

- Aceasta este vestea care l-a șocat pe Adi Mutu, in urma cu puțin timp. Nu se aștepta la o asemenea surpriza colosala. Ce s-a intamplat in familia lui, vedeți in articolul de mai jos. Parinții lui Adrian Mutu i-au facut figura fiului lor. De ce au vandut tot ce aveau la Pitești O veste l-a […] The post…

- Lana Del Rey a fost fotografiata de paparazzi la Studio City, in California. In imagini, cantareața apare cu mana bandajata și susținuta de o orteza, la ieșirea din restaurantul cu specific italienesc, Il Tramezzino.

- Alegerile prezidențiale din SUA au fost presarate cu numeroase acuzații de frauda, in special din partea președintelui in funcție, Donald Trump insa rezultatele acnchetelor nu au fost pe placul președintelui. Oficialii electorali americani au descoperit, intr-un final, un caz de frauda la…

- Mihai Traistariu s-a confruntat cu o situație dificila in perioada carantinei, iar restricțiile i-au afectat extrem de mult cariera de artist. Acum, singura speranța mai ramane vaccinul anti-Covid-19, pe care il așteapta o lume intreaga.

- Jucatorii lui Dinamo cred ca metodele lui Javi Reyes, preparatorul fizic spaniol, constituie un motiv pentru care echipa arata rau. Cosmin Contra a ajuns sa se indoiasca și el de specialistul din cauza caruia a trebuit sa-l dea afara pe Dan Nistor in mandatul trecut de la Dinamo. Rivalul lui Neubert…

- Povestea lui Dotan continua odata cu lansarea piesei There Will Be A Way, accentuand astfel cresterea sigura a artistului pe plan muzical. Aceasta piesa urmeaza dupa lansarea cu succes a EP-ului Numb din acest an si a albumului super-premiat, de debut, intitulat 7 Layers. Inceputa in Londra si continuata…