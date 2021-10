Stiri pe aceeasi tema

- Prima apariție publica a lui Carmen Grebenișan dupa casatorie a venit și cu noi dezvaluiri din partea influenceriței. Intr-un interviu pentru Antena Stars, roșcata a vorbit despre cum este viața de femeie maritata, dar și despre ce planuri are de a-și mari familia. Copiii nu sunt o opțiune in viitorul…

- Sorinel Puștiu a oferit primele declarații la Antena Stars, la auzul veștii ca prietenul sau de o viața, Petrica Cercel, a murit. Cantarețul e distrus de durere și spune ca a sperat pana in ultima clipa la o minune.

- Petrica Cercel s-a stins din viața cu puțin timp in urma, iar moartea lui a șocat o țara intreaga! Este zi neagra pentru familia manelistului, pentru prietenii apropiați, pentru toți cei care i-au ascultat muzica și in intreaga lume a manelelor. In luna aprilie a acestui an, Petrica Cercel a aparut…

- Mihai Traistariu și-a pierdut mama și tatal de la o varsta frageda, iar artistul a ramas singur alaturi de ceilalți trei frați ai sai. Cantarețul a marturisit la Antena Stars ca cea care i-a dat viața i-a transmis un mesaj din lumea de dincolo, iar el va ține cont de acest aspect.

- Gabi Lunca a murit in luna aprilie a acestui an. Acum, la cinci luni de la trecerea in neființa a artistei, fiul ei, Emanuel Onoriu, face dezvaluiri despre averea pe care el și surorile lui au moștenit-o de la mama lor. Gabi Lunca a lasat in urma ei patru copii. Primul a venit pe lume fiul Emanuel,…

- Unicul fiu al lui Gabi Lunca a facut dezvaluiri inedite privind averea pe care regina muzicii lautarești le-a lasat-o copiilor sai. Emanuel Onoriu a vorbit pentru prima data la Antena Stars dupa moartea mamei sale și a explicat pe indelete ce a primit fiecare copil de la Gabi Lunca dupa ce aceasta s-a…

- Mihai Traistariu a trecut prin numeroase clipe grele din cauza pandemiei provocate de virusul Covid-19 care l-a facut sa iși suspende toata activitatea pentru o perioada indelungata de timp. Cantarețul a marturisit in direct la Antena Stars ca problemele pe care le-a intampinat i-a provocat insomnii…

- Cristian Boureanu trece de la o stare la alta cu repeziciune. Afaceristul a lasat acum nervii deoparte și și-a scis focoasa iubita in oras. Unde mai pui ca cei doi amorezi n-au imparțit doar bolidul de lux pe strazile din Capitala, ci și sticla de apa ce le-a fost un partener de nadejde pe drum.