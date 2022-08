Antrenorul echipei FC Botosani, Mihai Teja, spera ca echipa sa sa se impuna in partida cu FCSB pentru a confirma forma buna a inceputului de sezon. „Un adversar greu. Vom intra si la meciul acesta sa castigam. La fiecare meci trebuie sa avem aceeasi mentalitate, aceeasi determinare, curaj, forta. Trebuie sa aratam forta aceasta pe teren si cred ca baietii pot sa faca lucrul acesta, pentru ca se pregatesc foarte bine si eu am mare incredere in ei. Nu e greu sa motivezi un grup care vrea sa arate tot timpul ca e mai bun. (…) Noi trebuie sa intram motivati, sa fim agresivi si in primul rand sa ne…