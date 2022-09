Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Pustai (54 de ani), antrenorul divizionarei secunde Gloria Buzau, trimite „sageți” in direcția celor de la CSA Steaua. Tehnicianul formației din Crang e nemulțumit ca roș-albaștrii primesc permisiunea de a evolua in play-off-ul din Liga 2, deși „militarii” n-au drept de promovare in Superliga.…

- Tensiune la Cluj, la meciul dintre Universitatea și Sepsi Sfantu Gheorghe, din etapa a șasea din SuperLiga. Din cauza scandarilor xenofobe, arbitrul Sebastian Colțescu a trimis cele doua echipe la vestiare și a oprit partida zece minute. Cazul va ajunge in atenția comisiilor Federației Romane de Fotbal.…

- Duminica, spre seara, pe o vreme numai buna pentru fotbal și o ora care a atras 8.000 de iubitori ai fotbalului pe arena Ilie Oana, trupa lui Nicolae Constantin, de la FC Petrolul, facea cu bine fața unei formații de curand calificate in turul III preliminar din Conference League. Sepsi Sfantu Gheorghe…

- Partida Chindia Targoviste - Hermannstadt, contand pentru etapa a 2-a din SuperLiga, este programata, luni, 25 iulie, de la ora 18:30, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Sepsi Sfantu Gheorghe e pe val. A castigat Supercupa Romaniei, a debutat bine in Superliga si a invins cu 3-1 pe Olimpia Ljublijana, in prima mansa a turul II din Conference League. Rezultatele bune si seriozitatea covasnenilor au fost remarcate de echipele din vest, care au inceput sa se intereseze…

- FCU Craiova a susținut, in aceasta dimineața, de la ora 10:30, un amical cu CSM Slatina, nou-promovata in Liga 2. Partida, disputata in baza de pregatire a formației din Banie, s-a terminat cu victoria trupei pregatite de Marius Croitoru, scor 5-0 (1-0). Goluri marcate de Compagno (19 - penalty, 58),…