Mihai Stoichița a transmis un mesaj pentru „tricolori" inaintea partidei cu Israel. Oficialul Federației Romane de Fotbal a vorbit despre misiunea echipei naționale, care se poate califica la EURO daca nu pierde duelul din Ungaria. Romania se va duela cu Israel pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, in Ungaria. Meciul e in format LIVE