- Marcel Raducanu (69 de ani), fost mare fotbalist al Romaniei, spera ca prima reprezentativa sa ajunga la Euro 2024, dar vorbește in același timp despre marile probleme ale naționalei lui Edi Iordanescu. Israel - Romania se joaca sambata, 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va…

- Edi Iordanescu, 45 de ani, e pe cale sa bifeze a 5-a mare reușita din cariera de antrenor: calificarea naționalei Romaniei la Euro 2024. Israel - Romania se joaca sambata, 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima TVRomania - Elveția e…

- Ionel Ganea (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, crede ca Denis Alibec (32 de ani) ar trebui sa inceapa ca varf in meciul Romaniei cu Israel, din preliminariile EURO 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, crede ca Elveția va incheia pe prima poziție grupa I preliminara pentru EURO 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a schimbat discursul fața de echipa naționala. Motivul? Convocarea lui Florin Tanase. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția se joaca pe 21 noiembrie, de…

- Selecționerul Romaniei, Edward Iordanescu (45 de ani), ia in calcul toate scenariile in pregatirea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a reunit duminica, la Mogoșoaia, in vederea meciurilor cu Israel și Elveția, decisive pentru calificarea la Euro 2024. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima TVRomania - Elveția…

- Deian Sorescu (26 de ani), unul dintre oamenii de baza ai selecționerului Edward Iordanescu (45 de ani), a stat mai mult in infirmerie in ultima perioada, la Rakow Czestochowa. Israel - Romania are loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…