- Rapid Bucuresti a anuntat, miercuri, despartirea de atacantul congolez Juvhel Tsoumou. „Divortul“ vine dupa doar o luna si jumatate de la cooptarea acestuia in lot. „Contractul cu Juvhel Tsoumou s-a incheiat, iar atacantul congolez nu va continua in Giulesti. Nu a jucat foarte mult in tricoul Rapidului,…

- „Cainii” l-au avut in vizor pe kosovarul ajuns in Giulești. Chiar daca ar fi ajuns la un acord cu fotbalistul pentru salariul personal, roș-albii nu au putut rivaliza cu vișiniii la suma catre KF Tirana, care a fost de 300.000 de euro Rapid București l-a prezentat sambata pe primul fotbalist transferat…

- Rapid vrea sa atace titlul in acest sezon al Superligii, iar campania de transferuri din iarna poate fi decisiva. Dan Șucu a ajuns la un acord pentru a-l transfera pe „noul Alibec” și este in discuții cu doi jucatori importanți de la doua echipe de play-off. Dan Șucu l-a transferat deja pe Florent Hasani…

- GSP.ro prezinta portretul lui Florent Hasani, 26 de ani, primul fotbalist transferat de Rapid in aceasta iarna. Conform portalului de specialitate Transfermarkt, Rapid a platit 600.000 E pentru transferul lui Hasani de la KF Tirana, locul 3 in prima liga din Albania. Postul de baza al lui Florent este…

- Mihai Stoica a avut o ironie devastatoare la adresa lui Adi Popa. Managerul general de la FCSB a transmis un mesaj cu subinteles pentru mijlocasul celor de la Concordia Chiajna, dupa atacurile acestuia la adresa FCSB. Adi Popa a declarat, in nenumarate randuri, ca FCSB nu este continuatoarea echipei…

- Rapid l-a pierdut timp de cel puțin 3 luni pe atacantul kosovar Albion Rrahmani (23 de ani), dar trupa din Giulești i-ar fi gasit deja inlocuitor acestuia. Bucureștenii ar negocia cu Djordje Despotovic (31 de ani), un atacant sarb care sezonul trecut a jucat la Arsenal Tula, in liga secunda din Rusia. …

- Dan Sucu e foarte ingrijorat dupa accidentarea lui Albion Rrahmani. Acționarul celor de la Rapid a dezvaluit acum ce urmeaza pentru atacantul kosovar, care a impresionat inca de la primele meciuri pentru formația din Giulești. Atacantul de 23 de ani s-a accidentat in partida dintre Andorra și Kosovo,…

- Mihai Stoica a criticat din nou arbitrajul de care a avut parte FCSB, in acest sezon. Managerul general al ros-albastrilor a amintit de unele faze din partida pierduta de vicecampioni cu UTA, scor 1-2. FCSB a pierdut un singur meci in acest sezon de Liga 1, cel de la UTA. Ros-albastrii sunt pe primul…