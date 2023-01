Mihai Stoica a avut o reactie surprinzatoare dupa ce Victor Piturca a fost retinut de procurorii DNA. Managerul general de la FCSB nu vrea ca fostul selectioner sa aiba probleme si sa ajunga in spatele gratiilor. Mihai Stoica si Victor Piturca au avut multe schimburi de replici dure de-a lungul timpului, insa managerul general al […] The post Mihai Stoica, uluit ca Victor Piturca a fost retinut de DNA: „Nu imi vine sa cred! Sper sa n-ajunga unde am fost noi!” appeared first on Antena Sport .