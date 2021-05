Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarsit de saptamana s-a disputat etapa 7 din play-off-ul si play-out-ul Ligii 2 . Daca lupta pentru promovare mai programeaza inca trei runde, pentru echipele din play-out a fost ultima „strigare“. Asadar, au retrogradat direct formatiile oltene CSM Slatina si Pandurii Targu jiu, din Grupa…

- Din informațiile GSP.RO, atacantul bosniac Elvir Koljic se afla și acum „in recuperare”, iar conducatorii Craiovei nu vor sa-l forțeze in ultimele etape ale play-off-ului daca nu va fi „suta la suta”. Au mai ramas 4 etape din play-off și Craiova inca nu poate conta pe golgeterul Elvir Koljic. ...

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, in care a inscris la ultima faza de joc. Jocul a inceput cu un protest al oaspetilor fata de intarzierile salariale.…

- Sarbatorile pascale sunt legate de speranta, spune unul dintre cei mai cunoscuti ciocolatieri romani, Florin Balan din Cisnadie, care isi doreste ca lumea sa isi recapete suflul si optimismul de dinainte de pandemie. ''Ciocolata merge oricand, ea inseamna optimism'', transmite acesta.…

- Mihai Iosif (46 de ani), antrenor principal la Rapid București, și-a prelungit contractul cu formația din Giulești pana la finalul anului 2022. Dupa rezultatele excelente de la carma Rapidului, Mihai Iosif a fost recompensat cu prelungirea contractului, care era scadent in aceasta vara. „Alb-vișinii”…

- Alb-violetii vor avea cu oltenii „lui Mititelu” cele mai multe dispute directe in acest sezon. Asta pentru ca, pe langa faptul ca se afla in acelasi esalon, cele doua s-au „vazut” si in Cupa. ASU Politehnica are un bilant pozitiv dupa primele doua intalniri cu FC U Craiova 1948: un egal alb pe „Stiinta”,…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Ianis Zicu, s-a aratat dezamagit de faptul ca „marinarii“ au obținut doar un punct in confruntarea cu FCU Craiova, din Banie. Gruparea de pe malul Marii Negre a incheiat sezonul regulat cu 32 de puncte și ocupa locul 3. Dobrogenii vor sta in ultima etapa, astfel…

- FC Petrolul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-0 (4-0), echipa Pandurii Targu Jiu, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro. Au marcat: Pol Roige '5, R. Moise '13, Vajushi (p) '26. Buhaescu '45. Dupa acest rezultat, Petrolul a urcat de pe locul 8 pe locul 3,…